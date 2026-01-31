Kan lämna Elfsborg permanent – i dialog med konkurrent

Rami Kaib spenderade hösten på lån hos Halmstads BK.

Nu bekräftar han dialog med Hallandsklubben och en flytt dit uppges närma sig.

– Jag har haft dialog med Halmstad och så där, säger han till Borås Tidning.

Rami Kaib fick sparsamt med speltid i IF Elfsborg under vårsäsongen ifjol och under höst säsongen var han utlånad till Halmstads BK.

Borås Tidning rapporterar nu att en permanent flytt till Hallandsklubben närmar sig, Kaib bekräftar även dialog med klubben.

– Som jag alltid har sagt har jag varit i Elfsborg sedan jag var 16 år gammal och jag älskar Elfsborg och det är den klubben jag vill spela i. Men sedan måste det också vara bra för mig sportsligt. Jag har haft dialog med Halmstad och så där, men än så länge så har vi inte kommit fram till någonting, säger Kaib till tidningen.

Kaib menar även på att han pratat framtid med Elfsborg också. 28-åringen vill ha klarhet i planen kring honom.

– Vi har väl pratat lite framtid med Elfsborg också, vad klubben ser med mig och sådär. Någonstans vill jag väl ha lite klarhet i vad som händer med mig, vad tanken är, vart jag ska spela och sådär. Under matcherna nu har jag spelat på två olika positioner som inte är min riktiga position.

Hans kontrakt med IF Elfsborg sträcker sig över den här säsongen.