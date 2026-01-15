KFF:s besked – Sosseh träffar utländsk klubb
Kalmar FF ser ut att bli av med Gibril Sosseh, 19.
Mittfältaren har fått tillåtelse att besöka en klubb utomlands.
Det meddelar KFF.
Kalmar FF:s Gibril Sosseh är eftertraktad. FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att den gambiske mittfältaren är nära att gå till tjeckiska Slavia Prag. Parterna är i förhandlingar och nu kommer KFF med besked.
Smålandsklubben meddelar under torsdagen att Sosseh fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb.
FD kunde även avslöja att Sosseh-affären blir en av Kalmar FF:s dyraste någonsin då han väntas säljas för 30 miljoner kronor.
19-åringen noterades för tre mål och en assist när KFF säkrade allsvenskt avancemang i fjol.
