KFF:s besked – Sosseh träffar utländsk klubb

Kalmar FF ser ut att bli av med Gibril Sosseh, 19.

Mittfältaren har fått tillåtelse att besöka en klubb utomlands.

Det meddelar KFF.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF:s Gibril Sosseh är eftertraktad. FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att den gambiske mittfältaren är nära att gå till tjeckiska Slavia Prag. Parterna är i förhandlingar och nu kommer KFF med besked.

Smålandsklubben meddelar under torsdagen att Sosseh fått tillåtelse att besöka en utländsk klubb.

FD kunde även avslöja att Sosseh-affären blir en av Kalmar FF:s dyraste någonsin då han väntas säljas för 30 miljoner kronor.

19-åringen noterades för tre mål och en assist när KFF säkrade allsvenskt avancemang i fjol.