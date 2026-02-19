Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Achinioti Jönsson till norska Raufoss

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Alexander Achinioti Jönsson lämnar kanadensiska Forge FC.
Den 29-årige mittfältaren har skrivit på för Raufoss i Norge.

Foto: Bildbyrån


Alexander Achinioti Jönsson bryter upp från Forge FC efter sex år i klubben. Totalt blev det 222 tävlingsmatcher och åtta mål sedan flytten från IFK Värnamo 2019.

Nu är 29-åringen presenterad av Raufoss IL i den norska andradivisionen. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2027, med option på ytterligare ett år.

Raufoss slutade på 13:e plats i ligan förra säsongen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt