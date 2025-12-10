Klart: Adjei förlänger med Öster

Östers IF säkrar upp en spelare.

Högerbacken Raymond Adjei förlänger sitt avtal till och med 2027.

Foto: Bildbyrån

Östers IF åkte ur allsvenskan 2025 och nu väntar spel i superettan. Under onsdagen meddelar Växjöklubben att högerbacken Raymond Adjei förlänger avtalet.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2027.

Det känns som ett självklart beslut. Jag trivs väldigt bra i Öster och jag vill vara med och ta upp föreningen till finrummet igen. Jag ser verkligen fram emot att den nya säsongen ska starta, säger Raymond Adjei på Östers hemsida.

Östers sportchef Ola Larsson:

– ”Ray” har tagit fina kliv i sin utveckling under den senaste säsongen. Att vi nu förlänger hans avtal med ytterligare två säsonger känns bra och jag tror att han kan växa ännu mer i vår verksamhet.

Adjei noterades för 10 framträdanden i allsvenskan 2025.