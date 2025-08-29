Klart: AIK lånar ut Kazper Karlsson

Kazper Karlsson lämnar AIK temporärt.

Mittfältaren går på lån till Degerfors IF.

Kazper Karlsson valde att vända hem till allsvenskan och AIK inför årets säsong.

Bologna-värvning har dock fått sparsamt med speltid i Gnaget och nu står det klart att han lånas ut till Degerfors IF.

– Denna utlåning är en riktigt bra möjlighet för Kazper att spela viktiga matcher på högsta svenska nivå under hösten och vi ser fram emot att välkomna honom tillbaka till oss i januari igen, säger AIK:s rekryteringschef Fredrik Wisur Hansen.

Låneavtalet sträcker sig över resten av säsongen och det finns ingen köpoption i avtalet.