Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: AIK lånar ut Kazper Karlsson

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Kazper Karlsson lämnar AIK temporärt.
Mittfältaren går på lån till Degerfors IF.
– Denna utlåning är en riktigt bra möjlighet för Kazper säger AIK:s rekryteringschef Fredrik Wisur Hansen.

Kazper Karlsson valde att vända hem till allsvenskan och AIK inför årets säsong.
Bologna-värvning har dock fått sparsamt med speltid i Gnaget och nu står det klart att han lånas ut till Degerfors IF.

Denna utlåning är en riktigt bra möjlighet för Kazper att spela viktiga matcher på högsta svenska nivå under hösten och vi ser fram emot att välkomna honom tillbaka till oss i januari igen, säger AIK:s rekryteringschef Fredrik Wisur Hansen.

Låneavtalet sträcker sig över resten av säsongen och det finns ingen köpoption i avtalet.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt