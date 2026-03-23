Klart: AIK-talangen lånas ut till norsk klubb
Wilmer Olofsson lämnar AIK. Den 20-årige mittbacken lånas ut till norska Moss.
AIK meddelar att låneavtalet sträcker sig till den 31 juli i år.
– Det känns bra att vi har kommit överens om ett korttidslån med Moss FK för att ge Wilmer speltid i en fysiskt krävande miljö. Jag är övertygad om att det här steget kommer hjälpa honom att utvecklas, och att vi i sommar får tillbaka en mer erfaren spelare som kan utmana om en plats i AIK, säger rekryteringschefen Miika Takkula på AIK:s hemsida.
Olofsson anslöt till ”Gnaget” från AZ i fjol. Kontraktet sträcker sig över 2028.
