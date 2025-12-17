Klart: AIK värvar Amel Mujanic – ”Otrolig stolthet”

Amel Mujanic flyttar till Stockholm.

Mittfältaren är klar för AIK.

– Det är med en otrolig stolthet som jag nu har skrivit på för AIK, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Amel Mujanic gjorde otrolig succé i superettan den gångna säsongen och det har ryktats flitigt kring mittfältaren den senaste tiden.

AIK har ständigt nämnts kring honom och denna onsdagskväll så har mittfältaren presenterats av Stockholmsklubben.

– Amel är en svenskutvecklad spelare som har förtjänat den här flytten genom sina prestationer. Vi har en stark tilltro till de inhemska ligorna som rekryteringsmarknad, och han har varit den klart mest framstående spelaren i Superettan den här säsongen. Han tillför hög kvalitet i bollinnehavet, förmågan att bryta linjer, skapa ytor mellan mittfält och anfall, samt att han ger gruppen en ny dynamik. Hans resa har inte varit spikrak men han har kämpat hårt för att ta sig hit och det är just den arbetsmoralen och hungern som vi värderar och vi vill ha i truppen. Vi har följt Amel under en längre tid och kände att tidpunkten nu var rätt att agera beslutsamt. Det här är rätt miljö för honom att visa sin förmåga, och han är den typ av spelare som supportrarna kan knyta an till — en inhemsk spelare som har förtjänat sin chans och känns som en av oss från dag ett, säger AIK Fotbolls strategichef Jeremy Steele via klubbens hemsida.

Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2030 och ansluter som Bosman från Örgryte IS.

– Det är med en otrolig stolthet som jag nu har skrivit på för AIK. När Sveriges största klubb hör av sig och berättar om deras höga ambitioner så var det i slutändan ett enkelt val att göra. Nu ser jag fram emot att lära känna alla i klubben och göra mig redo för springa ut på nationalarenans gräs där jag kommer kriga hårt för emblemet när säsongen drar i gång 2026, säger Amel Mujanic.