Klart: Aivi Luik förlänger med BK Häcken

40-åriga Aivi Luik väljer att stanna i BK Häcken.

Nu skriver hon på för ytterligare ett år i klubben.

– Efter att ha funderat på att avsluta min karriär på topp – med att vinna OBOS Damallsvenskan – blev jag uppmuntrad av andra att ge det ett år till. Ju mer jag tänkte på det, desto mer logiskt blev det, säger Aivi Luik via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Aivi Luik anslöt till Häcken under sommaren 2022 och nu står det klart att försvarsklippan väljer att skriva på ett nytt kontrakt med BK Häcken.



För mittbacken finns det ett mål med förläningen. Vinna Svenska Cupen och sen spela fler matcher i Europa Cup.

– Den gångna säsongen har varit riktigt speciell, men nu har vi en spännande period framför oss med Europa Cup-kvartsfinalen och ytterligare en chans att vinna Svenska Cupen. Så varför avsluta allt nu när jag har fått chansen att fortsätta göra det jag älskar och möjligheten att ge tillbaka till klubben som har gett mig så mycket? säger mittbacken.

Fotbollschef Martin Ericsson är imponerad över 40-åringens prestationer och mentalitet.

– Vi är otroligt tacksamma över att vi får fortsätta vårt arbete tillsammans framåt. Med sin uppoffrande spelstil i defensiven tillsammans med hennes skicklighet och lugn med bollen så ger hon en trygghet i de bakre leden som är viktig för oss. Aivi är också en viktig person utanför planen med sin erfarenhet och inkluderande personlighet, och vi ser fram emot nya framgångar tillsammans, säger Martin Ericsson via uttalandet.

Kontraktet är skrivet över ett år.