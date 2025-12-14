Klart: Albert Ejupi lämnar Oddevold

IK Oddevold meddelar ett avsked.

Albert Ejupi lämnar i samband med att kontraktet löper ut.

Foto: Bildbyrån

Albert Ejupi, 33, återvände till svensk fotboll i somras och skrev på för IK Oddevold. Mittfältaren kritade på ett kontrakt som sträckte sig fram till årsskiftet.

Nu står det klart att Ejupi lämnar då hans kontrakt löper ut.

Ejupi noterades för ett mål och en assist på 13 matcher i superettan den gångna säsongen.

33-åringen har förutom Oddevold, spelat i klubbar som Mjällby, Varbergs Bois och Helsingborgs IF.



