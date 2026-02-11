Klart: Albin Mörfelt till isländsk klubb

Albin Mörfelt bröt nyligen med Östersunds FK.

Nu står det klart att han flytt till Island.

Han är klar för den isländska klubben Vestri.

Foto: Bildbyrån

För några dagar sedan stod det klart att Östersunds FK och Albin Mörfelt var överens om att bryta mittfältarens avtal i förtid.

Nu har han gjort klart med en ny klubb.

Karriären fortsätter på Island för 26-åringen som skrivit på för den isländska klubben Vestri.

Under sin tid i Östersunds FK noterades mittfältaren för tre inhopp i superettan.