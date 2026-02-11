Klart: Albin Mörfelt till isländsk klubb
Albin Mörfelt bröt nyligen med Östersunds FK.
Nu står det klart att han flytt till Island.
Han är klar för den isländska klubben Vestri.
För några dagar sedan stod det klart att Östersunds FK och Albin Mörfelt var överens om att bryta mittfältarens avtal i förtid.
Nu har han gjort klart med en ny klubb.
Karriären fortsätter på Island för 26-åringen som skrivit på för den isländska klubben Vestri.
Under sin tid i Östersunds FK noterades mittfältaren för tre inhopp i superettan.
