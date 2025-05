Klart: Alen Zahirovic till Gefle IF

Gefle IF förstärker mittfältet.

Denna tisdag står det klart att man plockar in Alen Zahirovic.

Alen Zahirovic bröt kontraktet med Östers IF i vintras.

Nu har den 22-årige mittfältaren gjort klart med ny klubb. Karriären fortsätter i ettan-klubben Gefle IF.

– Det känns bra. Jag känner till klubben eftersom några bekanta spelat i den tidigare. Det är roligt. Jesper Adolfsson och Antonio Yakoub är två bekanta som spelat i föreningen. De har bara haft bra saker att berätta om klubben, säger han och fortsätter:

– En välskött klubb med fina faciliteter och väldigt bra människor runt omkring. De har även varit nöjda med staden.

Hans kontrakt med Gefle IF sträcker sig säsongen ut.