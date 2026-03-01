Klart: Anders Trondsen presenterad av HamKam

Anders Trondsen har hittat en ny klubb.

Han har skrivit på för HamKam.

– Jag har fortfarande stora ambitioner som fotbollsspelare, och jag tror att det här är rätt steg för mig nu, säger han till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Anders Trondsen har sedan november 2022 tillhört IFK Göteborg. Då skrev han på ett avtal till 2026. Under hösten var han utlånad till Sarpsborg 08 där han blev noterad för totalt nio matcher. I februari kom beskedet att Trondsen och ”Blåvitt” var överens om att gå skilda vägar.

Nu har 30-åringen hittat en ny klubb. Han är klar för HamKam.

– Först och främst är HamKam en fin klubb med en fin arena. Jag är född och uppvuxen på ”höglandet” här, så jag känner klubben väl sedan tidigare. Jag har fortfarande stora ambitioner som fotbollsspelare, och jag tror att det här är rätt steg för mig nu, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

– Först och främst vill jag bidra med erfarenhet. Jag har varit involverad i mycket och har många år bakom mig på toppnivå. Jag har haft turen att ha varit med och vunnit både ligan och cupen i både Norge och Turkiet.