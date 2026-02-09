Klart: Trondsen lämnar Blåvitt – bryter avtalet

Anders Trondsen lämnar IFK Göteborg.

Parterna är överens om att bryta kontraktet.

Foto: Bildbyrån

Anders Trondsen anslöt till IFK Göteborg 2023 från turkiska Trabzonspor. Tiden i Blåvitt har inte blivit som norrmannen tänkt då han dragits med långvariga skador.

Det blev totalt 48 allsvenska framträdanden för Trondsen och nu står det klart att han lämnar. IFK Göteborg meddelar att parterna har nått en överenskommelse att bryta kontraktet i förtid.

– Anders hade ett halvår kvar på sitt kontrakt men är alltså nu fri att söka sig till en ny klubb, där vi hoppas att det kommer att gå bra för honom. Anders har mycket fotboll i sig och jag är säker på att han kommer att hitta en bra plats som nästa steg i sin karriär, säger sportchef Hannes Stiller till klubbens hemsida.

Anders Trondsen spenderade hösten på lån i Sarpsborg.