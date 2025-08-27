Klart: Andersson lämnar Lech Poznan – bryter kontraktet

Elias Andersson lämnade Djurgården för två år sedan för Lech Poznan men har inte lyckats i den polska klubben och nu står det klart att kontraktet bryts.

Efter sin succé som omskolad vänsterback från centrala fältet värvades Elias Andersson till Lech Poznan från Djurgården sommaren 2023.

Andersson har dock haft en tuff tid i Polen och varit utlånad till danska Viborg.

Nu står det klart att Andersson bryter med Lech Poznan, kontraktet hade annars gällt till 2026. Totalt blev det 31 framträdanden för den polska storklubben där svenskarna Mikael Ishak, Patrik Wålemark och Leo Bengtsson redan huserar.