Klart: Andreas Granqvist bryter med Ängelholms FF

Den förre landslagsmittbacken Andreas Granqvist har tränat Ängelholms FF sedan förra året.

Nu gör han det inte längre.

Detta då parterna har beslutat att gå skilda vägar.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som Andreas Granqvist, 40, presenterades som huvudtränare för Ettan-klubben Ängelholms FF och skrev på ett avtal över tre år.

Där slutade hans första säsong med en femteplats innan de i år hamnade nia under den förre landslagskaptenens ledning.

Med ett år kvar på sitt kontrakt står det klart att ”Granen” och ÄFF går skilda vägar och att man har kommit överens om att bryta kontraktet i förtid. Det meddelar Ängelholms FF på sin hemsida.

– Jag har haft två fantastiska år i ÄFF och är stolt över det vi åstadkommit tillsammans. Nu är det dags för både mig och klubben att gå vidare, säger Granqvist i ett uttalande.

ÄFF:s ordförande, Mikael Modig:

– Vi vill tacka Andreas för hans insatser och engagemang. Han har bidragit till att stärka föreningen både på och utanför planen. Vi önskar honom all framgång i framtiden, säger Modig till klubben.

