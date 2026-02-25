Klart: Anfallaren lämnar Sandviken för Ettan-klubb

Sandviken vinkar farväl till en anfallare.

Detta samtidigt som Karlstad Fotboll välkomnar Kim Käck Ofordu.

– Det blev inte så som vi alla hoppades på grund av skador, säger 25-åringen i ett uttalande.

Det var inför säsongen 2025 som Kim Käck Ofordu, 25. värvades till Sandviken från FC Arlanda.

Under fjolårssäsongen noterades anfallaren för spel i tolv matcher i vilka han gjorde två mål. Nu står det klart att Käck Ofordu lämnar superettan-klubben för spel i Karlstad Fotboll – som spelar i Ettan.

– Jag vill rikta ett stort tack till Sandvikens IF för min tid här. Det blev inte så som vi alla hoppades på grund av skador men det har verkligen varit en ära att få bära den rödvita tröjan, säger anfallaren i ett uttalande.

Förutom FC Arlanda har Kim Käck Ofordu även spelat för Gamla Uppsala SK.