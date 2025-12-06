Klart: Anfallsstjärnan lämnar Östers IF

Alibek Aliev var Östers IF bästa målskytt i allsvenskan 2025.

Nu tackar han för sig och går vidare i sin karriär.

– Det är bara att tacka honom för hans fina tid i Öster, säger sportchef Ola Larsson.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som Alibek Aliev, 29, anslöt till Östers IF då han lämnade FC Trollhättan.

Efter det var han med och tog upp Växjö-klubben till allsvenskan och skulle under säsongen som nykomling stå för sju mål i högstaserien när man degraderades till superettan.

Med ett utgående kontrakt står det nu klart att anfallaren lämnar Öster, vilket klubben meddelar på sin hemsida.

– Jag har under en ganska lång tid haft i åtanke att Alibek troligtvis inte kommer att spela här den kommande säsongen. Nu när vi går skilda vägar är det bara att tacka honom för hans fina tid i Öster och önska honom lycka till framöver, säger sportchef Ola Larsson i ett uttalande.

Alibek Aliev själv:

“Jag vill särskilt tacka alla tränare, lagkamrater, ledare och supportrar som stöttat mig och gjort varje dag i klubben meningsfull. Ett extra stort tack riktar jag till East Front – er passion, ert stöd och er närvaro både hemma och borta har betytt otroligt mycket. Ni skapar en stämning som gör det speciellt att bära Östertröjan”, skriver han på Östers hemsida.



