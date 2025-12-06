Klart: Anfallsstjärnan lämnar Östers IF
Alibek Aliev var Östers IF bästa målskytt i allsvenskan 2025.
Nu tackar han för sig och går vidare i sin karriär.
– Det är bara att tacka honom för hans fina tid i Öster, säger sportchef Ola Larsson.
Det var inför säsongen 2024 som Alibek Aliev, 29, anslöt till Östers IF då han lämnade FC Trollhättan.
Efter det var han med och tog upp Växjö-klubben till allsvenskan och skulle under säsongen som nykomling stå för sju mål i högstaserien när man degraderades till superettan.
Med ett utgående kontrakt står det nu klart att anfallaren lämnar Öster, vilket klubben meddelar på sin hemsida.
– Jag har under en ganska lång tid haft i åtanke att Alibek troligtvis inte kommer att spela här den kommande säsongen. Nu när vi går skilda vägar är det bara att tacka honom för hans fina tid i Öster och önska honom lycka till framöver, säger sportchef Ola Larsson i ett uttalande.
Alibek Aliev själv:
“Jag vill särskilt tacka alla tränare, lagkamrater, ledare och supportrar som stöttat mig och gjort varje dag i klubben meningsfull. Ett extra stort tack riktar jag till East Front – er passion, ert stöd och er närvaro både hemma och borta har betytt otroligt mycket. Ni skapar en stämning som gör det speciellt att bära Östertröjan”, skriver han på Östers hemsida.
