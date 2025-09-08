Klart: Anomnachi Chidi till FK Sarajevo
Anomnachi Chidi har gjort klart med ny klubb.
Den förre ettan-stjärnan har lånats ut till FK Sarajevo.
I låneavtalet finns också en köpoption.
Anomnachi Chidi gjorde en minst sagt oväntad flytt inför säsongen.
Efter att ha imponerat stort i ettan norra förra året lämnade han i vintras Nordic United för NK Celje.
Efter lite mer än ett halvår i klubben så står det nu klart att den förre Häcken-talangen byter klubb igen.
Chidi är klar för en utlåning till bosniska FK Sarajevo och det finns även en köpoption i avtalet.
Denna köpoption ska enligt uppgifter ligga på 120 000 euro, det vill säga omkring 1,3 miljoner kronor.
