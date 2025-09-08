Anomnachi Chidi har gjort klart med ny klubb.

Den förre ettan-stjärnan har lånats ut till FK Sarajevo.

I låneavtalet finns också en köpoption.

Anomnachi Chidi gjorde en minst sagt oväntad flytt inför säsongen.

Efter att ha imponerat stort i ettan norra förra året lämnade han i vintras Nordic United för NK Celje.

Efter lite mer än ett halvår i klubben så står det nu klart att den förre Häcken-talangen byter klubb igen.

Chidi är klar för en utlåning till bosniska FK Sarajevo och det finns även en köpoption i avtalet.

Denna köpoption ska enligt uppgifter ligga på 120 000 euro, det vill säga omkring 1,3 miljoner kronor.