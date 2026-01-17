Klart: Anssi Suhonen klar för ny klubb

Anssi Suhonen spenderade hösten på lån hos Östers IF.

Nu flyttar han tillbaka till Skandinavien – men inte till Sverige.

Mittfältaren är klar för danska Odense BK.

Foto: Bildbyrån

Östers IF lånade Anssi Suhonen från Hamburger SV förra säsongen.

Mittfältaren noterades för ett mål och en assist på 13 matcher i allsvenskan, men han och hans lagkamrater lyckades inte hålla kvar Öster i allsvenskan.

Mittfältaren återvände efter låneperiodens slut till Tyskland, men nu står det klart att han återvänder till Skandinavien, dock inte till Sverige utan till Danmark.

Suhonen är klar för Odense BK.

– Jag gläder mig över att träffa och spela med laget. Den danska ligan är mycket fysisk och på en hög nivå, och jag kan inte vänta på att komma i gång, säger Suhonen via klubbens hemsida.

Tidigare under vintern ryktades även Hammarby vilja värva mittfältaren, men nu står det alltså klart att karriären fortsätter i Danmark för 25-åringen.