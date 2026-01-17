Klart: Anssi Suhonen klar för ny klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Anssi Suhonen spenderade hösten på lån hos Östers IF.
Nu flyttar han tillbaka till Skandinavien – men inte till Sverige.
Mittfältaren är klar för danska Odense BK.
Östers IF lånade Anssi Suhonen från Hamburger SV förra säsongen.
Mittfältaren noterades för ett mål och en assist på 13 matcher i allsvenskan, men han och hans lagkamrater lyckades inte hålla kvar Öster i allsvenskan.
Mittfältaren återvände efter låneperiodens slut till Tyskland, men nu står det klart att han återvänder till Skandinavien, dock inte till Sverige utan till Danmark.
Suhonen är klar för Odense BK.
– Jag gläder mig över att träffa och spela med laget. Den danska ligan är mycket fysisk och på en hög nivå, och jag kan inte vänta på att komma i gång, säger Suhonen via klubbens hemsida.
Tidigare under vintern ryktades även Hammarby vilja värva mittfältaren, men nu står det alltså klart att karriären fortsätter i Danmark för 25-åringen.
Den här artikeln handlar om: