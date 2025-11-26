Uppgifter: Hammarby vill värva Anssi Suhonen

Anssi Suhonen har varit utlånad till Öster under hösten.

Nu uppger Smålandsposten att Hammarby jagar 24-åringen.

Foto: Bildbyrån

Anssi Suhonen var under hösten utlånad till Öster från Hamburger SV, även kallat HVS. åringen återvänder nu till den tyska klubben efter att låneavtalet går ut, men det ser inte ut som att mittfältaren stannar i klubben.

Enligt Bild så kommer Suhonen lämna HVS permanent och ryktas till både England och Nederländerna.

Nu kommer Smålandsposten med uppgifter att Hammarby är intresserade av att köpa Anssi Suhonen.