Klart: Anton Kralj till ny isländsk klubb
Anton Kralj stannar på Island – men byter klubb.
Svensken är klar för Keflavik.
Anton Kralj anslöt till isländska Vestri inför säsongen i fjol. Det blev totalt 30 tävlingsframträdanden för den förre Bajen-spelaren. Nu står det klart att Kralj byter klubb – men stannar på Island.
Försvararen har presenterats av Keflavik som spelar i den isländska högstaligan.
Anton Kralj har ett förflutet i klubbar som, förutom Hammarby, Malmö FF, Gif Sundsvall och Degerfors.
