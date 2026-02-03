Klart: Anton Kralj till ny isländsk klubb

Anton Kralj stannar på Island – men byter klubb.

Svensken är klar för Keflavik.

Anton Kralj anslöt till isländska Vestri inför säsongen i fjol. Det blev totalt 30 tävlingsframträdanden för den förre Bajen-spelaren. Nu står det klart att Kralj byter klubb – men stannar på Island.

Försvararen har presenterats av Keflavik som spelar i den isländska högstaligan.

Anton Kralj har ett förflutet i klubbar som, förutom Hammarby, Malmö FF, Gif Sundsvall och Degerfors.