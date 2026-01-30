Klart: Arsenal säkrar upp 16-åring

Max Dowman har redan spelat två Premier League-matcher för sitt Arsenal.

Nu belönas han med ett ”pre contract” av den engelska storklubben.

– Det här betyder verkligen mycket, säger han på Arsenals hemsida.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

Max Dowman blev Arsenals yngsta spelare någonsin när han startade för ”The Gunners” i ligacupen mot Brighton i oktober. Han har därtill hunnit med att bli den näst yngsta spelaren att spela i Premier League och den yngsta spelaren att någonsin spela i Champions League.

Nu belönas supertalangen med ett ”pre contract agreement” som kommer övergå till ett proffskontrakt när han fyller 17 år i december.

– Jag har varit i klubben hela mitt liv, så det här betyder verkligen mycket. Det finns en så tydlig väg här, med spelare som har kommit fram genom vår akademi, som Bukayo (Saka), Myles (Lewis-Skelly) och Ethan (Nwaneri), som verkligen inspirerar mig. Det är fantastiskt att ha förebilder så nära som har upplevt samma sak som jag. Nu är jag verkligen taggad på att fortsätta arbeta hårt med min utveckling, säger Dowman via Arsenals hemsida.

Max Dowman kom till Arsenal som åttaåring. Han har därtill spelat sammanlagt 29 landskamper för Englands U16-, U17- och U19-landslag.