Klart: Arsenal-tränaren skriver treårsavtal

Renée Slegers har en bakgrund i svensk fotboll.

Nu har Arsenal-tränaren förlängt med ”The Gunners”.

– Jag tror att vi har så mycket att uppnå tillsammans, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Den 36-åriga nederländaren Renée Slegers har en bakgrund som spelare i bland annat Djurgården och Linköping. 2023 lämnade hon posten som huvudtränare för Rosengård för WSL-klubben Arsenals organisation, och sedan 2025 är hon huvudtränare för ”The Gunners”.

Nu har Slegers kritat på ett nytt, långt avtal med London-klubben. Det nya kontraktet är skrivet över tre år och gäller fram till sommaren 2029.

– Jag är jätteglad över att ha skrivit på ett nytt kontrakt här, eftersom jag tror att vi har så mycket att uppnå tillsammans – den här säsongen och under de kommande åren. Jag vill uttrycka min tacksamhet till våra supportrar för det otroliga stöd ni ger oss, oavsett om det är på Emirates Stadium, Meadow Park eller på bortaplan. Vi hör det, vi ser det och vi känner det varje dag, säger hon i ett uttalande.

Renée Slegers har vunnit damallsvenskan tre gånger, en gång som spelare med Linköping (2016) och två gånger som Rosengård-tränare (2021 och 2022).