Klart: Arsenal värvar tidigare Spurs-talang
Jaden Dixon lämnade Tottenham Hotspur för Stoke City häromåret.
Nu återvänder den 18-årige försvararen till London.
Han är klar för Spurs ärkerival Arsenal.
Den lovande försvararen Jaden Dixon lämnade Tottenham Hotspur för Stoke City sommaren 2023.
Nu står det klart att 18-åringen återvänder till norra London, men inte till Tottenham utan till ärkerivalen Arsenal.
”Alla i Arsenal vill gratulera Jaden och välkomna honom till klubben”, skriver Arsenal via sin hemsida.
Talangen har främst matchats i Stokes U21-lag den här säsongen, men han har vid några tillfällen funnits med på bänken i The Championship. Totalt under sin tid i Stoke har han gjort sex framträdanden för klubbens A-lag.
18-åringen har även gjort flertalet landskamper för England på P17-, P18- och P19-nivå.
