Klart: Arsenal värvar tidigare Spurs-talang

Jaden Dixon lämnade Tottenham Hotspur för Stoke City häromåret.

Nu återvänder den 18-årige försvararen till London.

Han är klar för Spurs ärkerival Arsenal.

Den lovande försvararen Jaden Dixon lämnade Tottenham Hotspur för Stoke City sommaren 2023.

Nu står det klart att 18-åringen återvänder till norra London, men inte till Tottenham utan till ärkerivalen Arsenal.

”Alla i Arsenal vill gratulera Jaden och välkomna honom till klubben”, skriver Arsenal via sin hemsida.

Talangen har främst matchats i Stokes U21-lag den här säsongen, men han har vid några tillfällen funnits med på bänken i The Championship. Totalt under sin tid i Stoke har han gjort sex framträdanden för klubbens A-lag.

18-åringen har även gjort flertalet landskamper för England på P17-, P18- och P19-nivå.