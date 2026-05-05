Klart: Athletic Club har en ny tränare

Edin Terzic tar över Athletic Club.

Det meddelar klubben under tisdagen.

Athletic Club står inför ett tränarbyte inför nästa säsong. Ernesto Valverde valde att tacka för sig i den spanska klubben tidigare under säsongen.

Vem som skulle ta över har varit oklart och det har spekulerats mycket kring vissa namn. Bland annat har Andoni Iraola varit ett populärt namn i spekulationerna.

Men nu står det klart vem som tar över.

På tisdagen kunde Athletic presentera Edin Terzic som ny huvudtränare. Han skriver på ett kontrakt över 2028.