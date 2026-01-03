Klart: Atlético Madrid lånar ut Carlos Martin

Rayo Vallecano förstärker truppen.

Yttern Carlos Martin ansluter på lån från Atlético Madrid.

Foto: Alamy

Rayo Vallecano har haft det svårt med att ta trepoängare den senaste tiden i La Liga. Nu stärker de upp på offensiven.

Högeryttern Carlos Martin, 23, ansluter på lån från stadsrivalen Atlético Madrid. Låneavtalet sträcker sig över säsongen.

Martin har noterats för två tävlingsframträdanden den här säsongen för Atlético.

Rayo Vallecano ligger på en 13:e plats i La Liga efter 18 matcher.