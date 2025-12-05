Klart: Ayyoub Bouaddi stannar i Lille

Ayyoub Bouaddi har varit eftertraktad.

Nu sår det klart att fransmannen blir kvar i Lille.

Foto: Alamy

Den franske mittfältaren Ayyoub Bouaddi har varit jagad av flera storklubbar. Nu står det klart att 18-åringen stannar i Ligue 1-klubben Lille.

Kontraktet med Lille förlängs till sommaren 2029.

– Förlängningen av Ayyoubs kontrakt är ett mycket känslosamt ögonblick för oss, med tanke på det starka band vi delar, säger presidenten Olivier Létang på Lilles hemsida.

Klubbar som tidigare jagat Bouaddi är exempelvis Chelsea, Arsenal, Manchester United och Juventus.