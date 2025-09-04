Klart: Badjie lämnar IFK Värnamo

Alasana Badjie, 18, lämnar IFK Värnamo.

Det meddelar klubben under torsdagen.

Foto: Bildbyrån

Alasana Badjie lånades in till Värnamo från Real De Banjul FC i våras. 18-åringen hann inte göra några allsvenska matcher utan spelade för klubbens P19-lag.

Under torsdagen meddelar Värnamo att låneavtalet bryts i förtid. Kontraktet sträckte sig egentligen över hela säsongen med köpoption.

”IFK Värnamo har valt att inte nyttja optionen, och har gemensamt med Real de Banjul och Badjie kommit överens om att avsluta lånet omgående”, skriver klubben.