Klart: Bajen presenterar ny assisterande tränare

Hammarby IF har gjort klart med en ny assisterande tränare.

Det är norrmannen Øyvind Tjelde Haga som ansluter från SK Brann.

– Øyvind är en assisterande tränare från den översta hyllan, säger sportchef Arnór Smárason i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Nyligen presenterade Hammarby William Strömberg som ny huvudtränare för damlaget. Nu står det klart vem som blir hans högra hand den kommande säsongen.

Under fredagen presenterar Bajen Øyvind Tjelde Haga som ny assisterande tränare för damerna. Norrmannen ansluter från Brann SK.

– Jag är först och främst väldigt glad över att få möjligheten att komma till Hammarby. Det känns som en härlig utmaning och jag ser fram emot att komma in i ett oerhört kompetent team av människor, som har imponerat stort på mig genom samtal och i processen som lett fram hit, säger Tjelde Haga på klubbens hemsida.

Damlagets sportchef Arnór Smárason:

– Øyvind är en assisterande tränare från den översta hyllan och har fantastisk säsong bakom sig där han var med och tog Brann till mästartiteln i Toppserien. Vi är otroligt glada över att Øyvind väljer att komma hit och jag ser stor potential i det samarbetet med ”Wille” och resten av staben.