Klart: Barcelona värvar João Cancelo

João Cancelo är tillbaka i den europeiska fotbollen.

Under tisdagen står det klart att han har skrivit på för FC Barcelona och lämnar Al-Hilal.

Detta genom ett lån som sträcker sig fram till sommaren.

Under sommaren 2024 valde João Cancelo, 31, att lämna Manchester City för spel i saudiska Al-Hilal.

Efter att ha tillbringat ett och ett halvt år i Saudiarabien, där han spelade 45 matcher, står det nu klart att portugisen återvänder till Europa.

Detta för spel i FC Barcelona, dit han har lånats ut fram till sommaren. Enligt transferexperten Fabrizio Romano kommer ”Barca” att betala omkring fyra miljoner euro, eller 43 miljoner kronor, till Al-Hilal för utlåningen.

Det är inte heller första gången som högerbacken spelar för Barcelona. Under säsongen 2023/24 var han nämligen utlånad till den spanska giganten.