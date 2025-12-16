Klart: Barth stannar i damallsvenskan – klar för Eskilstuna

Eskilstuna förstärker truppen inför kommande säsong i damallsvenskan.

Nu står det klart att Johanna Barth, 26, skriver på för Eskilstuna.

26-åringen skriver ett tvåårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Johanna Barth har lämnat Alingsås efter tre säsonger i klubben. Mittfältaren har nu valt att stanna i damallsvenskan men denna gången blir det spel för nykomlingarna Eskilstuna.

Barth är ursprungligen mittfältare men kan även spela som ytterback, något som tränare Rickard Johansson var på jakt efter.

– Vi var på jakt efter en mittfältare som vi kan använda som ytterback, som vi kan skola om. Johanna slog igenom i Rosengård, sen har hon varit i Alingsås i tre år och var med och spelade upp laget. Sen har hon fått värdefull erfarenhet av allsvenskan. Hon har gjort det bra och har fått värdefull erfarenhet. Vi ser att hon ska kunna konkurrera som ytterback också, säger tränare Rickard Johansson via uttalandet.

Johanna Barth säger följande om sin nya klubb.

– Det ska bli superspännande. Jag har varit i Alingsås i tre år och när jag flyttade till Alingsås var det lite nytt där, kände ingen, jag visste inte riktigt vad jag gav mig in i. Det var bara att köra på, på en gång, tänker jag på samma sätt nu med en ny flytt till en ny stad. Jag är väldigt laddad och glad och att få spela i Damallsvenskan igen. Det ska bli väldigt kul, säger Johanna Barth via uttalandet.

26-åringen är själv öppen för att spela ytterback om det behövs.

– Jag har haft några samtal med Rickard. Han presenterade den idéen. Först blir man lite skrämd, ens identitet blir lite av ens position. Han presenterade det på ett bra sätt och visade exempel på andra spelare som han skolat om. Det får mig att få en unik faktor och växa mer som fotbollsspelare. Jag blev inspirerad av att testa det lite mer, som en inverterad ytterback. Att jag fortsatt får vara mer på innermittfältet men får lite mer av en X-faktor. Det är nytt men spännande.

Barth skriver på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2027.