Klart: Bayer Leverkusen värvar Lucas Vázquez

Den mångåriga Real Madrid-spelaren har hittat en ny klubb.

Detta i form av tyska Bayer Leverkusen – där spanjoren har skrivit på ett tvåårskontrakt.

Det var efter La Liga-säsongen 2024/2025 som Lucas Vázquez lämnade Real Madrid efter 23 titlar och 402 matcher för klubben. Detta då hans kontrakt, som var utgående, inte förlängdes.

Nu står det klart var spanjorens karriär fortsätter – i tyska Bayer Leverkusen. Det står klart under tisdagen då 34-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt med Bundesliga-mästarna 2024.

– Jag ser fram emot att fortsätta karriären i Bayer Leverkusen. Jag har hört mycket om klubben från Xabi Alonso (tidigare Leverkusen-tränare) och min långvarige lagkamrat Dani Carvajal, säger Vázquez till sin nya klubb.

I Bundesliga-premiären föll Bayer Leverkusen med 2-1 mot Hoffenheim.