Klart: Beata Olsson lämnar KDFF – för Liverpool
Beata Olsson har gjort sitt i Sverige och damallsvenskan.
Detta då hon har skrivit på för Liverpool i Women’s Super League.
– Jag tror att det är ett bra steg för mig, säger Olsson till sin nya klubb.
Det är under torsdagen som Liverpool går ut med nyheten om att man har värvat från Sverige.
Detta i form av Beata Olsson från Kristianstads DFF. Detta i vad som är en rekordtransfer för KDFF, vilket de själva skriver på sin hemsida.
– Det betyder så mycket för mig. Det här är en så historisk klubb och den bästa ligan i världen. Jag tror att det är ett bra steg för mig och jag är så glad över att vara här, säger Olsson i ett uttalande hos sin nya klubb och fortsätter:
– Jag tror att det kommer att bli väldigt coolt. Jag har alltid velat spela i England och att spela för en klubb som Liverpool är dröm.
Under den pågående damallsvenska säsongen gjorde anfallaren nio mål. Förra året slutade Liverpool på en sjundeplats i Women’s Super League.
