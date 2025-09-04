Klart: Beata Olsson lämnar KDFF – för Liverpool

Beata Olsson har gjort sitt i Sverige och damallsvenskan.

Detta då hon har skrivit på för Liverpool i Women’s Super League.

– Jag tror att det är ett bra steg för mig, säger Olsson till sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

Det är under torsdagen som Liverpool går ut med nyheten om att man har värvat från Sverige.

Detta i form av Beata Olsson från Kristianstads DFF. Detta i vad som är en rekordtransfer för KDFF, vilket de själva skriver på sin hemsida.

– Det betyder så mycket för mig. Det här är en så historisk klubb och den bästa ligan i världen. Jag tror att det är ett bra steg för mig och jag är så glad över att vara här, säger Olsson i ett uttalande hos sin nya klubb och fortsätter:

– Jag tror att det kommer att bli väldigt coolt. Jag har alltid velat spela i England och att spela för en klubb som Liverpool är dröm.

Under den pågående damallsvenska säsongen gjorde anfallaren nio mål. Förra året slutade Liverpool på en sjundeplats i Women’s Super League.