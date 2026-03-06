Klart: BK Häcken värvar David Andersson

BK Häcken har gjort klart med ny målvakt.

David Andersson är klar för Hisingeklubben.

– Det är ett perfekt nästa steg i min karriär, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken har varit på jakt efter en målvakt och tidigare denna fredag uppgavs David Andersson vara nära en flytt till klubben.

Nu har han presenterats av Hisingeklubben.

– Det var självklart för mig att säga ja när frågan kom, säger han. BK Häcken är en förening med höga ambitioner som vill vinna fotbollsmatcher och spela i Europa, så det är ett perfekt nästa steg i min karriär, säger han via klubbens hemsida.

Andersson ansluter från IFK Norrköping och har skrivit på ett femårskontrakt med klubben.

– Jag kommer in i en konkurrenssituation med riktigt bra målvakter, säger David Andersson.

– Och jag tycker att det är en perfekt miljö där man strävar efter att utveckla varandra och sig själv.