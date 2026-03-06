Klart: BK Häcken värvar David Andersson
BK Häcken har gjort klart med ny målvakt.
David Andersson är klar för Hisingeklubben.
– Det är ett perfekt nästa steg i min karriär, säger han via klubbens hemsida.
BK Häcken har varit på jakt efter en målvakt och tidigare denna fredag uppgavs David Andersson vara nära en flytt till klubben.
Nu har han presenterats av Hisingeklubben.
– Det var självklart för mig att säga ja när frågan kom, säger han. BK Häcken är en förening med höga ambitioner som vill vinna fotbollsmatcher och spela i Europa, så det är ett perfekt nästa steg i min karriär, säger han via klubbens hemsida.
Andersson ansluter från IFK Norrköping och har skrivit på ett femårskontrakt med klubben.
– Jag kommer in i en konkurrenssituation med riktigt bra målvakter, säger David Andersson.
– Och jag tycker att det är en perfekt miljö där man strävar efter att utveckla varandra och sig själv.
