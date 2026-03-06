Uppgifter: David Andersson nära BK Häcken

David Andersson ser ut att kunna flytta till Göteborg.

Målvakten uppges vara aktuell för BK Häcken enligt Fotbollskanalen.

Sajten uppger att han är på plats och kommer att träna med klubben i dag.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken är på jakt efter en målvakt efter att Andreas Linde skadat sig samtidigt som Etrit Berisha har skadekänningar och nu kan man ha funnit sin ersättare.

IFK Norrköping-målvakten David Andersson uppges nämligen vara nära en flytt till Hisingeklubben, detta enligt Fotbollskanalen.

Burväktaren uppges enligt sajten vara på plats i Göteborg i dag och väntas träna med klubben denna fredag.

Andersson vaktade IFK Norrköpings mål i samtliga allsvenska matcher den gångna säsongen.