Klart: BK Häcken värvar Tuva Ölvestad

Tuva Ölvestad är klar för de regerande svenska mästarna.

– Det är klart att jag har tittat på tidigare spelare som tagit kliv i sin utveckling här i BK Häcken och sen vidare ut i Europa, säger hon via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

De regerande svenska mästarna BK Häcken förstärker offensiven.

Denna onsdag står det klart att man värvar Tuva Ölvestad från IF Brommapojkarna.

– Tuva är en tävlingsmänniska och en fysisk spelare med bra avslut, som vet vart målet är. Dessutom har hon en personlighet som passar in på det vi står för och hur vi vill jobba, så det ska bli spännande att se henne utveckla sin stora potential ytterligare i vår miljö. Vi önskar henne varmt välkommen, säger fotbollschef Martin Ericsson via klubbens hemsida.

20-åringen håller för tillfället på att rehaba korsbandsskadan hon ådrog sig förra sommaren.

– Det är klart att det har varit en tuff tid för mig både mentalt och fysiskt, men jag har samtidigt haft väldigt bra människor som hjälpt och stöttat mig under den här perioden. Jag har försökt vända den här tiden till något positivt, säger hon.

Ölvestad har skrivit på ett fyraårskontrakt med BK Häcken.