Klart: Blackburn bryter med Arnor Sigurdsson

Arnor Sigurdsson har gjort sitt i Blackburn Rovers och kontraktet bryts.

Det kommunicerar klubben under måndagskvällen.



Efter ett par veckor av spekulationer står det klart. Arnor Sigurdsson bryter kontraktet med Championship-klubben Blackburn Rovers.



FotbollDirekt har tidigare slagit fast att islänningen varit nära att lämna klubben – men att han inte kommer att vända hem till Sverige.



Nu har alltså Sigurdsson lämnat Blackburn och hans kontrakt har rivits med omedelbar verkan, vilket klubben meddelar under måndagen.



Framgent ser 25-åringen ut att stanna i Europa. Frågan är vilken klubb som blir nästa adress?



Den här säsongen står islänningen noterad för ett mål och en assist på sju matcher.

📰 We have reached a mutual agreement with @arnorsigurdsson to terminate his contract.



Everyone at #Rovers thanks Siggy for his efforts with us and wishes him all the very best in his future career 💙🤍



🔵⚪️