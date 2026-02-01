Klart: Blair Turgott och Halmstads BK bryter

Blair Turgott och Halmstads BK bryter avtalet i förtid.

Detta meddelar Hallandsklubben denna söndag.

Foto: Bildbyrån

Blair Turgott kom till Halmstads BK häromåret, men det har inte blivit allt för mycket speltid för anfallaren.

Förra säsongen blev det elva inhopp i allsvenskan och nu står det klart att HBK och 31-åringen bryter kontraktet i förtid.

– Med tanke på den uteblivna speltiden så är det ett beslut som båda parter känner är bäst för framtiden. Vi tackar Blair för hans tid i klubben och önskar honom all lycka framöver, säger klubbchef Jesper Westerberg via klubbens hemsida.

Totalt blev det 29 framträdanden i Halmstads BK för Turgott.