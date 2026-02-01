Klart: Blair Turgott och Halmstads BK bryter
Blair Turgott och Halmstads BK bryter avtalet i förtid.
Detta meddelar Hallandsklubben denna söndag.
– Med tanke på den uteblivna speltiden så är det ett beslut som båda parter känner är bäst för framtiden, säger klubbchef Jesper Westerberg.
Blair Turgott kom till Halmstads BK häromåret, men det har inte blivit allt för mycket speltid för anfallaren.
Förra säsongen blev det elva inhopp i allsvenskan och nu står det klart att HBK och 31-åringen bryter kontraktet i förtid.
– Med tanke på den uteblivna speltiden så är det ett beslut som båda parter känner är bäst för framtiden. Vi tackar Blair för hans tid i klubben och önskar honom all lycka framöver, säger klubbchef Jesper Westerberg via klubbens hemsida.
Totalt blev det 29 framträdanden i Halmstads BK för Turgott.
