Klart: Bo Svensson tar över FCK

FC Köpenhamn sparkade nyligen sin tränare Jacob Neestrup.

Nu har klubben presenterat en ersättare, i form av Bo Svensson.

– Vi måste återfå stabilitet och spelglädje, säger han till klubbens hemsida.

FC Köpenhamn har gjort en svag säsong med sina mått mätt. De regerande danska mästarna slutade sjua i det ordinarie ligaspelet och missade därmed att kvala i in till mästerskapsserien för första gången någonsin.

Efter dubbla förluster i nedflyttningsserien valde klubben att sparka Jacob Neestrup. Han ersättare är den tidigare FCK-spelaren Bo Svensson.

– Förändring är nödvändig, och vi måste återfå stabilitet och spelglädje så att fansen kan känna igen oss igen. Jag är övertygad om att vi kan lyckas, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med spelarna och ledarstaben. Och jag ser fram emot att kliva in på ett fullsatt Parken och hälsa fansen, säger Svensson till klubbens hemsida.

Bo Svensson har tidigare tränat Union Berlin och Mainz i Bundesliga, samt Red Bull Salzburgs farmaklubb FC Liefering i den österrikiska andradivisionen.

FC Köpenhamn ligger för närvarande på en andra plats av sex lag i nedflyttningsserien. Vinner FCK serien har man chansen att ta en europaplats, genom en avgörande play off-match mot trean i mästerskapsserien.







