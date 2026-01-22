Klart: Bosko Orovic och Utsiktens BK bryter avtalet

Utsiktens BK och Bosko Orovic bryter.

”Utsiktens BK och Bosko Orovic har idag gemensamt kommit överens om att bryta avtalet”, skriver klubben via sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Bosko Orovic har gjort sitt i Utsiktens BK.

Utsikten, som åkte ur superettan den gångna säsongen, tackar Orovic för sina insatser i klubben.

”Boskos betydelse för klubbens framgångar kan inte nog understrykas! I sin tränarroll har han varit en stor del av en historiskt stark period, där seriesegern i Ettan Södra som gav efterlängtat avancemang till superettan och den härliga säsongen 2024 som gav kvalspel till allsvenskan är framgångar som sticker ut som särskilt minnesvärda höjdpunkter”.

I slutet av augusti ifjol sjukskrev sig Bosko Orovic och kort därefter erkände han narkotikabrott. I slutet av 2025 åtalades han på nytt ringa narkotikabrott och rattfylleri, denna gång nekar han dock till brott. Något datum för huvudförhandling är ännu inte satt.