Klart: BP aktiverar köpoptionen – danska talangen stannar

Brommapojkarna agerar på transfermarknaden.

Efter att ha lånats in under sensommaren köps den 18-årige danska kantspelaren Abdul Daramy nu loss från FC Köpenhamn.

– Vi tror att det här är rätt väg för honom, säger FCK:s utbildningsansvarige Morten Grahn.

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Det var i augusti som Brommapojkarna lånade in yttern Abdul Daramy från den danska storklubben FC Köpenhamn. Nu står det klart att flytten blir permanent.

BP har valt att aktivera den köpoption som bakades in i låneavtalet efter att 18-åringen övertygat i klubbens U19-miljö. Enligt Tipsbladet uppges tonåringen skriva på ett kontrakt som sträcker sig över de kommande fyra åren.

I Köpenhamn hanteras försäljningen positivt över att den danske U18-landslagsspelaren lämnar den danska huvudstaden.

– Abdul behövde komma till en ny miljö och det har han hanterat på ett positivt sätt. Vi är glada för hans skull att utvecklingen går åt rätt håll. Alla spelare tar inte vägen via vårt A-lag och vi tror att det här är rätt väg för honom för att fortsätta utvecklas. Vi önskar honom allt gott i framtiden, säger FCK:s utbildningsansvarige Morten Grahn till Köpenhamns klubbsajt.

Daramy, som är yngre bror till den tidigare FCK-stjärnan Mohamed Daramy, väntar fortfarande på sin allsvenska debut för BP.