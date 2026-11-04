Potter om snabbheten i landslaget

Sveriges nya landslagstrupp är full av snabba spelare.

Men Graham Potter vill inte att farten ska bli allt.

Han nämner Pascal Groß som ”inte är världens snabbaste”.

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Med spelare som Anthony Elanga, debutanten Alieu Njie och ytterbacken Genesis Antwi, vars snabbhet Potter kallar ”otrolig”, har Sverige ovanligt mycket fart i truppen inför de avslutande matcherna i Nations League. Även Viktor Gyökeres är snabbare än vad många tror. Under sin sista säsong i Sporting uppmättes hans topphastighet till drygt 35 km/h, enligt analysföretaget Gradient Sports. Det placerade honom i toppen jämfört med centertankerna i Premier League.



När Potter presenterade truppen på onsdagen fick han frågan om vad det betyder för hans sätt att spela.

– Det är bra att ha spelare som kan skapa ett hot och ställa till problem för motståndarna. Men man behöver också spelare som kan ta hand om bollen, vara lugna och förstå spelet. Det handlar om att blanda allas kvaliteter, säger Graham Potter.

Han vill gärna kunna utmana motståndarnas backlinje.

– Om man bara spelar bollen framför dem blir det enkelt, så vi pratar mycket om att ha spelare som kan hota bakom backlinjen. Och snabbhet är en sak.

Samtidigt påminner han om att fart inte är allt, och tar som exempel Pascal Groß, som han jobbade med länge i Brighton.

– Jag jobbade länge med Pascal Groß, som inte är den snabbaste spelaren i världen, så det handlar inte bara om det. Men man kan absolut använda det vid rätt tillfällen.

Sverige möter Bosnien-Hercegovina hemma den 14 november och Polen borta den 17 november.

Se truppen: Här är Potters trupp