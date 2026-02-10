Klart: BP säkrar upp Frodestedt

Ida Frodestedt tar klivet upp.

Målvakten skriver A-kontrakt med Brommapojkarna.

Ida Frodestedt. Foto: Bildbyrån

IF Brommapojkarna klarade sig kvar i damallsvenskan med nöd och näppe efter att ha vunnit nedflyttningskvalet mot Kif Örebro.

Nu har BP skrivit A-lagskontrakt med en egen talang. Målvakten Ida Frodestedt lyfts upp till damlaget.

– Det känns superroligt och spännande att få kliva upp till dam. Jag ser fram emot utvecklingen och kommande säsonger, säger hon till BP:s hemsida.

Sportchefen Staffan Jacobsson:

– Ida är fysiskt stark och en skicklig målvakt. Hon har utvecklats mycket det senaste året och det kommer bli roligt att fortsätta se henne ta ytterligare steg framöver.



