Klart: BP säkrar upp Frodestedt

Ida Frodestedt tar klivet upp.
Målvakten skriver A-kontrakt med Brommapojkarna.
IF Brommapojkarna klarade sig kvar i damallsvenskan med nöd och näppe efter att ha vunnit nedflyttningskvalet mot Kif Örebro.
Nu har BP skrivit A-lagskontrakt med en egen talang. Målvakten Ida Frodestedt lyfts upp till damlaget.
– Det känns superroligt och spännande att få kliva upp till dam. Jag ser fram emot utvecklingen och kommande säsonger, säger hon till BP:s hemsida.
Sportchefen Staffan Jacobsson:
– Ida är fysiskt stark och en skicklig målvakt. Hon har utvecklats mycket det senaste året och det kommer bli roligt att fortsätta se henne ta ytterligare steg framöver.
