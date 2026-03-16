Klart: BP skriver A-kontrakt med Wahlund

Brommapojkarna skriver proffskontrakt med en egenfostrad talang.

Det är Atle Wahlund, 18, som lyfts upp.

Brommapojkarna väljer att belöna en egen talang. Det är mittfältaren Atle Wahlund som skriver kontrakt med A-laget.

– Jag har varit här i större delen av mitt liv och känner en enorm stolthet att äntligen få ta klivet upp i A-laget. Det ska bli väldigt kul att äntligen få visa vad jag går för på den högsta nivån i Sverige, säger 18-åringen på klubbens hemsida.

Brommapojkarnas sportchef Sean Sabetkar:

– Atle har imponerat stort på mig under min korta tid i klubben. Det känns som ett naturligt steg att han nu tillhör herrtruppen och kan konkurrera om speltid i Allsvenskan, samtidigt som han fortsatt kan matchas på P19-nivå.

Wahlund har gjort ett framträdande i Sverige U16-landslag.