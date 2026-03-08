Klart: Brandt lämnar Dortmund i sommar

Julian Brandt lämnar Borussia Dortmund i sommar.

Den tyska klubben förlänger inte med 29-åringen.

– Det var öppna diskussioner och vi kom överens om att hans utgående kontrakt inte ska förlängas, säger direktören Lars Ricken till Sky Sport Germany.

Foto: Bildbyrån

Borussia Dortmund värvade Julian Brandt från Bayer Leverkusen sommaren 2019. Sedan dess har 29-åringen gjort 56 mål och 68 assist på 297 tävlingsmatcher i klubben.

Brandt sitter på utgående kontrakt och nu bekräftar Dortmund att Brandt lämnar efter säsongen.

– Det var öppna diskussioner och vi kom överens om att hans utgående kontrakt inte ska förlängas. Han har spelat några hundra matcher för Borussia Dortmund, säger direktören Lars Ricken till Sky Sport Germany och fortsätter:

– Vi kan bara vara tacksamma gentemot honom. Han har spelat för oss i sju år. Han fyller 30 om några veckor. Vi kommer att omorientera oss. Detta kan också vara en möjlighet för båda sidor. Vi skiljs åt med stor uppskattning.

Samtidigt uppger L’Interista att den italienska storklubben Inter visar intresse för Brandt och en första kontrakt ska ha tagits.