Brentford förstärker offensiven.

Detta genom att värvar från Premier League-konkurrenten Bournemouth.

London-klubben har denna lördagskväll presenterat Dango Ouattara.

Yoane Wissa ryktas vara nära en flytt från Brentford till Newcastle.

I förebyggande syfte så har nu London-klubben gjort klart med en ersättare, som plockas från en annan Premier League-konkurrent.

Denna lördagskväll står det klart att Brentford värvar Dango Ouattara från Bournemouth.

Enligt tidigare uppgifter från The Athletic så betalar Brentford 37,5 miljoner pund (cirka 486 miljoner kronor), med möjlighet till ytterligare fem miljoner pund (omkring 65 miljoner kronor) i prestationsbaserade bonusar.