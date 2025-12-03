Klart: Brommapojkarna säljer Alladoh till MLS

Brommapojkarna har sålt Ezekiel Alladoh – för en stor summa pengar.

Detta då han har köpts loss av MLS-klubben Philadelphia Union.

– Det är en otroligt fin affär för BP, säger den avgående sportchefen Philip Berglund.

Foto: Bildbyrån

Efter mindre än ett år i Brommapojkarna och allsvenskan står det klart att Ezekiel Alladoh, 20, lämnar klubben.

Detta då BP meddelar att man har sålt anfallaren till MLS-klubben Philadelphia Union. Enligt uppgifter från The Athletic ska övergångssumman ligga på 4,5 miljoner euro, eller 50 miljoner kronor, och bli den största som någonsin har gjorts från allsvenskan till MLS. Lägg där till att det blir den största någonsin i Philadelphias historia.

BP:s avgående sportchef, Philip Berglund:

– Ezekiel har haft en mycket fin utveckling sedan han anlände i januari. Han har jobbat målmedvetet varje dag tillsammans med ledarstaben. Det är en otroligt fin affär för BP och visar att BP är en väldigt bra utvecklingsmiljö för unga spelare. Vi önskar honom lycka till i MLS, säger han i ett uttalande.

Under sin tid i BP spelade Alladoh 28 tävlingsmatcher i vilka han noterades för sju mål och en assist.