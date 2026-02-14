Klart: Bröt med ÖSK – nu klar för ny klubb

Theodor Hansemon lämnade Örebro SK efter fjolårssäsongen.

Nu står det klart att han ansluter permanent till Gefle IF.

Foto: Bildbyrån

I slutet av 2025 meddelade Örebro SK att Theodor Hansemon lämnar klubben, detta efter att parterna ömsesidigt kommit överens om att bryta avtalet.

Nu står det klart att han återvänder till Gefle IF, som han var utlånad till under fjolåret.

– Det känns väldigt kul. Skönt att få det klart och veta vad som väntar. Jag är riktigt taggad, säger han via klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag hade ett väldigt bra fjolår rent individuellt, fick stort förtroende och trivdes bra i laget trots att resultaten inte var så bra. Efter säsongen tog slut har det funnits en del alternativ och det behövdes lite tid att se över allt och ta beslutet. Men hela tiden har Gefle varit med i bilden och känts väldigt attraktivt. Det är något bra som är här nu och det känns bra att fortsätta vara en del av detta nu.

Han har skrivit på ett kontrakt över den här säsongen med ettan-klubben.