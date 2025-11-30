Klart: ÖSK bryter med duo

Theodor Hansemon och Aleksandar Azizovic lämnar Örebro.

Parterna har kommit överens om att bryta duons avtal.

– Dessvärre blir saker inte alltid som man har tänkt sig, säger sportchefen Enes Ahmetovic.

Foto: Bildbyrån

Efter kvalsegern mot Hammarby TFF i förra veckan arbetar Örebro SK inför nästa års superettan-säsong. Lämnar både Theodor Hansemon och Aleksandar Azizovic krisklubben.

Under söndagen meddelar ÖSK att man kommit överens med duon om att bryta spelarnas avtal i förtid. Det ska enligt klubben handla om en ”ömsesidig överenskommelse”.

– Dessvärre blir saker inte alltid som man har tänkt sig och då behöver man sätta sig ner och prata för att hitta den bästa lösningen. Därmed är vi nöjda över att ha hittat den här lösningen tillsammans med ”Theo” och vill förstås tacka honom för hans tid hos oss samt önska honom ett stort lycka till i hans framtida åtaganden, säger sportchefen Enes Ahmetovic i ett uttalande.

– ”Aco” är en lirare med fina fotbollsegenskaper, men även här så tror jag att det här är en lösning som gynnar alla parter. Vi är tacksamma för att ”Aco” alltid har varit en kanonkille innanför våra väggar och vi önskar honom ett stort lycka till i hans framtida åtaganden.

Hansemon anslöt till ÖSK från AFC Eskilstuna inför fjolårssäsongen. I år har han varit utlånad till Gefle IF.

Azizovic anslöt även han från AFC inför årets säsong.