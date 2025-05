Klart: Buendia lämnar Leverkusen

Emiliano Buendia lånades ut till Bayer Leverkusen över våren.

Nu står det klart att han inte köps loss.

”Tack för ditt hårda arbete och allt det bästa i framtiden”, skriver Bayer Leverkusen på X.

Aston Villa lånade ut argentinaren Emiliano Buendia till Bayer Leverkusen under säsongen. Lånade innehöll dessutom en köpoption – som inte kommer att aktiveras.

Under söndagen står det klart att Emiliano Martinez inte fortsätter i Bayer Leverkusen och klubben tackar för hans tid.

“Tack för ditt hårda arbete och allt det bästa i framtiden”, skriver Leverkusen på X.

Buendia står noterad för två mål på 14 matcher den här våren i Leverkusen.

Thank you for your hard work and all the best for the future, @EM10Buendia! 🖤❤️ pic.twitter.com/XUJao73N0m

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 25, 2025